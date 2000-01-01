05.06 15:51 MIGnews.com

Лондон: один из террористов был гражданином Ирландии

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Один из террористов, совершивших теракт в Лондоне, был гражданином Ирландии. Об этом сообщают британские СМИ в понедельник, 5 июня.Удостоверение его личности было найдено на его теле, после того как полицейские ликвидировали трех террористов.Напомним, что поздно вечером 3 июня в Лондоне была совершена серия террористических нападений, в результате которых убиты шесть и ранены около 50 человек.Как ранее сообщалось, сначала машина сбила нескольких 5 прохожих на Лондонском Мосту через Темзу. Сразу после этого террористы с ножами набросились на покупателей на находящемся неподалеку рынке Бороу Маркет.Террористы были застрелены полицией.