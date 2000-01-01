Лондон: один из террористов был гражданином Ирландии
Один из террористов, совершивших теракт в Лондоне, был гражданином Ирландии. Об этом сообщают британские СМИ в понедельник, 5 июня.
Удостоверение его личности было найдено на его теле, после того как полицейские ликвидировали трех террористов.
Напомним, что поздно вечером 3 июня в Лондоне была совершена серия террористических нападений, в результате которых убиты шесть и ранены около 50 человек.
Как ранее сообщалось, сначала машина сбила нескольких 5 прохожих на Лондонском Мосту через Темзу. Сразу после этого террористы с ножами набросились на покупателей на находящемся неподалеку рынке Бороу Маркет.