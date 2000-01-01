CNN устроил фейковую демонстрацию мусульман против террора
Британец Марк Антро разоблачил телеканал CNN, показавший сюжет о “демонстрации умеренных мусульман против террора” в Лондоне.
Ведущая канала, Беки Андерсон, вела “прямую трансляцию” с улиц Лондона. Она сообщила десяткам миллионов зрителей: "Я хочу показать вам нечто потрясающее".
Далее камеры переходят на десяток людей - женщин, мужчин и детей. Они держат плакатики “Любовь победит”, “Даиш проиграет”, “Даиш - не Ислам”.
Андерсон сообщает, что речь идет о “спонтанной демонстрации мусульманских матерей, прямо здесь, на улицах Лондона”.
Антро, однако, снял то, что предшествовало “прямой трансляции”. Андерсон управляет демонстрантами, говорит, где кому стоять и какую позу принять. Из кадра убирают двух белых полицейских - и вставляют одного полицейского азиатского полицейского.
CNN утверждает, что “демонстрация была совершенно реальной”, и ведущая лишь попросила пропустить ее и съемочную группу в закрытую зону.