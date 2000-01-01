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CNN устроил фейковую демонстрацию мусульман против террора 05.06 15:14   MIGnews.com

CNN устроил фейковую демонстрацию мусульман против террора

Британец Марк Антро разоблачил телеканал CNN, показавший сюжет о “демонстрации умеренных мусульман против террора” в Лондоне.

Ведущая канала, Беки Андерсон, вела “прямую трансляцию” с улиц Лондона. Она сообщила десяткам миллионов зрителей: "Я хочу показать вам нечто потрясающее".

Далее камеры переходят на десяток людей - женщин, мужчин и детей. Они держат плакатики “Любовь победит”, “Даиш проиграет”, “Даиш - не Ислам”.

Андерсон сообщает, что речь идет о “спонтанной демонстрации мусульманских матерей, прямо здесь, на улицах Лондона”.



Антро, однако, снял то, что предшествовало “прямой трансляции”. Андерсон управляет демонстрантами, говорит, где кому стоять и какую позу принять. Из кадра убирают двух белых полицейских - и вставляют одного полицейского азиатского полицейского.

CNN утверждает, что “демонстрация была совершенно реальной”, и ведущая лишь попросила пропустить ее и съемочную группу в закрытую зону.
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