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ISIS взяли на себя ответственность за теракт в Лондоне 05.06 04:46   MIGnews.com

ISIS взяли на себя ответственность за теракт в Лондоне

Боевики террористической группировки "Исламское государство", еще известной как ISIS, взяли на себя ответственность за теракт произошедший в центре Лондона в ночь на 4 июня. Информация об этом была опубликована на информационном портале боевиков Amaq, сообщает Reuters.

"Отряд боевиков ISIS совершил вчерашнюю атаку в Лондоне", — цитирует источник сообщение.

Напомним, что вечером 3 июля следовавшие по Лондонскому мосту на белом фургоне боевики, протаранили группу пешеходов на тротуаре, после чего продолжили движение до рынка Боро. Выйдя из машины, трое террористов начали набрасываться на прохожих с ножами.

В результате атаки погибли семь человек и не менее 48 были ранены. Среди убитых был один гражданин Франции и подданный Канады. Среди раненых — один гражданин Австралии.
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