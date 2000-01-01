05.06 04:46 MIGnews.com

ISIS взяли на себя ответственность за теракт в Лондоне

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Боевики террористической группировки "Исламское государство", еще известной как ISIS, взяли на себя ответственность за теракт произошедший в центре Лондона в ночь на 4 июня. Информация об этом была опубликована на информационном портале боевиков Amaq, сообщает Reuters."Отряд боевиков ISIS совершил вчерашнюю атаку в Лондоне", — цитирует источник сообщение.Напомним, что вечером 3 июля следовавшие по Лондонскому мосту на белом фургоне боевики, протаранили группу пешеходов на тротуаре, после чего продолжили движение до рынка Боро. Выйдя из машины, трое террористов начали набрасываться на прохожих с ножами.В результате атаки погибли семь человек и не менее 48 были ранены. Среди убитых был один гражданин Франции и подданный Канады. Среди раненых — один гражданин Австралии.