05.06 14:58 MIGnews.com

Мельбурнский террорист атаковал "для ISIS"

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Боевик, взявший женщину в заложники и подозреваемый в убийстве другого мужчины, позвонил на телеканал во время осады, заявив: "Это для ISIS, это для "Аль-Каиды"".2 мужчин погибли, а 2 полицейских получили пулевые ранения в пригороде Мельбурна после того, как вооруженный мужчина взял женщину в заложники и забаррикадировался в одной из квартир жилого комплекса. В понедельник, 5 июня, на Бей-стрит, Брайтон, раздался выстрел, вынудивший жителей бежать, опасаясь за свои жизни.Заключение заложницы подошло к концу, когда боевик вышел из гостиничного номера и выстрелил в офицеров, ранив троих, прежде чем его убили на месте.Но за несколько минут до того, как полиция застрелила боевика, он позвонил в редакцию "7 Канала", чтобы заявить, что он совершал теракт от имени террористических группировок "Исламское Государство" и "Аль-Каиды".Когда боевик начал телефонный звонок, женщина, считающаяся заложницей, отчаянно закричала на заднем плане.Сообщается, что боевик, ответственный за захват заложницы, был хорошо известен контртеррористической полиции Виктории."Терроризм - одна из линий расследования. Мы крайне обеспокоены терроризмом, мы готовы к угрозе терроризма здесь, в Мельбурне ", - сказал комиссар полиции Виктории Эндрю Крисп.Согласно сообщению The Age, заложница была сотрудницей "The Buckingham". Полиция еще не уверена, существуют ли какие-либо отношения между боевиком и жертвами.Пока личность боевика еще не раскрыта, полицейские подтвердили, что телефонный звонок на "7 Канал" произошел с мобильного телефона, принадлежащего ему.Всего за несколько часов до этого жители сообщили о "громком взрыве" внутри здания. Сотрудники правоохранительных органов оцепили район и призвали местных жителей не приближаться к нему.Когда полиция прибыла на место происшествия, она обнаружила тело человека, лежащее на полу в фойе, в то время как другой неизвестный взял женщину в заложницы.Осада была снята, когда полицейские спецслужб штурмовали здание и застрелили подозреваемого. По предварительным данным, прозвучало около 40 выстрелов.Жители этого района были вынуждены бежать, чтобы спасти свои жизни жизнью в близлежащий супермаркет Coles, когда раздался залп от 30 до 40 выстрелов. Супермаркет был оцеплен полицией.20-летний Джек Рейд, стоявший напротив жилого комплекса, когда раздались выстрелы, сказал, что он и его друзья побежали из-за опасения за их жизни.Жители говорят, что через несколько мгновений после взрыва "грохотало все здание", они увидели, что полицейские под прикрытием выпрыгивают из машины и бегут по дороге.