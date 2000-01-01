05.06 12:34 MIGnews.com

Взрыв в пригороде Мельбурна: неизвестный взял заложницу

BREAKING: Huge police operation in Bay St Brighton. Police just told me hopefully it's over @SkyNewsAust pic.twitter.com/IktH2XhSbs — Ahron Young (@AhronYoung) 5 июня 2017 г.

The scene at Brighton now https://t.co/K7UxhcrU1O — Ahron Young (@AhronYoung) 5 июня 2017 г.

BREAKING: an explosion at a serviced apartment in Bay St Brighton. Hostage situation @SkyNewsAust pic.twitter.com/jbt3BC2fyJ — Ahron Young (@AhronYoung) 5 июня 2017 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

2 мужчин погибли, а 2 полицейских получили пулевые ранения в пригороде Мельбурна после того, как вооруженный мужчина взял женщину в заложники и забаррикадировался в одной из квартир жилого комплекса.В понедельник, 5 июня, на Бей-стрит, Брайтон, раздался выстрел, вынудивший жителей бежать, опасаясь за свои жизни.Всего за несколько часов до этого жители сообщили о "громком взрыве" внутри здания. Сотрудники правоохранительных органов оцепили район и призвали местных жителей не приближаться к нему.Когда полиция прибыла на место происшествия, она обнаружила тело человека, лежащее на полу в фойе, в то время как другой неизвестный взял женщину в заложницы.Осада была снята, когда полицейские спецслужб штурмовали здание и застрелили подозреваемого. По предварительным данным, прозвучало около 40 выстрелов.Жители этого района были вынуждены бежать, чтобы спасти свои жизни жизнью в близлежащий супермаркет Coles, когда раздался залп от 30 до 40 выстрелов. Супермаркет был оцеплен полицией.20-летний Джек Рейд, стоявший напротив жилого комплекса, когда раздались выстрелы, сказал, что он и его друзья побежали из-за опасения за их жизни."Я стоял на углу через дорогу. Я видел, как полиция вытаскивала оружие, я слышал около трех дюжин выстрелов. Я действительно испугался и побежал через дорогу. Полиция велела всем войти в супермаркет Coles, так что мы просто побежали", - сказал он The Age.Жители говорят, что через несколько мгновений после взрыва "грохотало все здание", они увидели, что полицейские под прикрытием выпрыгивают из машины и бегут по дороге."Полиция под прикрытием вышла, надела жилеты и побежала по улице", - сказала свидетельница, представившаяся как Кэролайн, радиостанции 3AW.Полиция Виктории опубликовала заявление, подтверждающее инцидент, и заявив, что дороги в этом районе будут закрыты в течение определенного периода времени."В настоящее время полиция находится в жилом доме на Бей-стрит, Брайтон, после сообщения о взрыве", - говорится в заявлении."Дороги в окрестностях будут закрыты в течение некоторого времени. На данном этапе у нас нет дополнительной информации", - говорится в сообщении полиции.