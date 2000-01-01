Взрыв в пригороде Мельбурна: неизвестный взял заложницу
2 мужчин погибли, а 2 полицейских получили пулевые ранения в пригороде Мельбурна после того, как вооруженный мужчина взял женщину в заложники и забаррикадировался в одной из квартир жилого комплекса.
В понедельник, 5 июня, на Бей-стрит, Брайтон, раздался выстрел, вынудивший жителей бежать, опасаясь за свои жизни.
Всего за несколько часов до этого жители сообщили о "громком взрыве" внутри здания. Сотрудники правоохранительных органов оцепили район и призвали местных жителей не приближаться к нему.
Когда полиция прибыла на место происшествия, она обнаружила тело человека, лежащее на полу в фойе, в то время как другой неизвестный взял женщину в заложницы.
Осада была снята, когда полицейские спецслужб штурмовали здание и застрелили подозреваемого. По предварительным данным, прозвучало около 40 выстрелов.
Жители этого района были вынуждены бежать, чтобы спасти свои жизни жизнью в близлежащий супермаркет Coles, когда раздался залп от 30 до 40 выстрелов. Супермаркет был оцеплен полицией.
20-летний Джек Рейд, стоявший напротив жилого комплекса, когда раздались выстрелы, сказал, что он и его друзья побежали из-за опасения за их жизни.
"Я стоял на углу через дорогу. Я видел, как полиция вытаскивала оружие, я слышал около трех дюжин выстрелов. Я действительно испугался и побежал через дорогу. Полиция велела всем войти в супермаркет Coles, так что мы просто побежали", - сказал он The Age.
Жители говорят, что через несколько мгновений после взрыва "грохотало все здание", они увидели, что полицейские под прикрытием выпрыгивают из машины и бегут по дороге.
"Полиция под прикрытием вышла, надела жилеты и побежала по улице", - сказала свидетельница, представившаяся как Кэролайн, радиостанции 3AW.
Полиция Виктории опубликовала заявление, подтверждающее инцидент, и заявив, что дороги в этом районе будут закрыты в течение определенного периода времени.
"В настоящее время полиция находится в жилом доме на Бей-стрит, Брайтон, после сообщения о взрыве", - говорится в заявлении.
"Дороги в окрестностях будут закрыты в течение некоторого времени. На данном этапе у нас нет дополнительной информации", - говорится в сообщении полиции.