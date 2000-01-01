05.05 10:04 MIGnews.com
Авария на горе Гильбоа: погибли три девушки
Три женщины в возрасте 20 лет погибли, а четвертая получила серьезные ранения в аварии на горе Гильбоа, сообщает The Times of Israel
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Пострадавшая 22-летняя женщина была доставлена на вертолете в больницу "Рамбам" в Хайфе с травмой живота средней степени тяжести.
Трагедия произошла в субботу после полудня, когда женщины ехали на джипе в районе киббуца Бейт-Альфа, чтобы полюбоваться прекрасными пейзажами Гильбоа, передает 12-й канал.
Чиновники еще не опознали женщин, но они, как известно, были частью большой группы из Восточного Иерусалима, которая отправилась на корпоративную экскурсию.
По версии следствия, транспортное средство сошло с грунтовой дороги в холмистой местности и перевернулось на склон холма.
Пока не ясно, что послужило причиной аварии.
Полиция начала расследование.
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