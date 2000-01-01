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Авария на горе Гильбоа: погибли три девушки | Фото: скриншот с видео05.05 10:04   MIGnews.com

Авария на горе Гильбоа: погибли три девушки

Три женщины в возрасте 20 лет погибли, а четвертая получила серьезные ранения в аварии на горе Гильбоа, сообщает The Times of Israel.

Пострадавшая 22-летняя женщина была доставлена ​​на вертолете в больницу "Рамбам" в Хайфе с травмой живота средней степени тяжести.

Трагедия произошла в субботу после полудня, когда женщины ехали на джипе в районе киббуца Бейт-Альфа, чтобы полюбоваться прекрасными пейзажами Гильбоа, передает 12-й канал.

Чиновники еще не опознали женщин, но они, как известно, были частью большой группы из Восточного Иерусалима, которая отправилась на корпоративную экскурсию.

По версии следствия, транспортное средство сошло с грунтовой дороги в холмистой местности и перевернулось на склон холма.

Пока не ясно, что послужило причиной аварии.

Полиция начала расследование.


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