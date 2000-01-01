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Брат иранского президента отправлен за решетку | Фото:05.05 09:38   MIGnews.com

Брат иранского президента отправлен за решетку

В субботу власти приговорили младшего брата президента Ирана Хасана Рухани к тюремному заключению на неопределенный срок за коррупцию.

Об этом в воскресенье, 5 мая сообщает RadioFreeEurope/RadioLiberty со ссылкой на иранское новостное агентство ISNA.

По данным судебных источников, Хуссейн Ферейдун не признает свою вину и намерен обжаловать приговор.

Известно, что Хуссейн Ферейдун был арестован в 2017 году за участие в финансовых махинациях. Позднее его освободили под залог в размере 15 миллионов долларов.

Он был связан со скандалом по завышению зарплат руководителям государственной страховой компании.

В 2015 году он был спецпосланником от Исламской Республики на переговорах по ядерной программе Ирана.


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