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Северокорейский лидер наблюдал за ракетными испытаниями | Фото: AFP05.05 09:11   MIGnews.com

Северокорейский лидер наблюдал за ракетными испытаниями

В субботу Пхеньян провел тренировочный запуск ракет, выпустив тактическое управляемое оружие в Восточное море в ходе военных учений под руководством лидера Ким Чен Ына.

Об этом в воскресенье, 5 мая сообщает Reuters.

Как передает Корейское центральное информационное агентство, целью учений было провести оценку и проверить эксплуатационные свойства, а также точность ударных характеристик крупнокалиберных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения.

При этом, источники отмечают, что в ходе учений не применялись дальнобойные баллистические ракеты, которые считаются угрозой для Соединенных Штатов.

Северокорейский лидер объяснил проведение "ударной тренировки" необходимостью отстаивать политический суверенитет и экономическую самостоятельность республики "перед лицом угроз и вторжений", пишет KCNA.


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