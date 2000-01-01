Северокорейский лидер наблюдал за ракетными испытаниями

Как передает Корейское центральное информационное агентство, целью учений было провести оценку и проверить эксплуатационные свойства, а также точность ударных характеристик крупнокалиберных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения.
При этом, источники отмечают, что в ходе учений не применялись дальнобойные баллистические ракеты, которые считаются угрозой для Соединенных Штатов.
Северокорейский лидер объяснил проведение "ударной тренировки" необходимостью отстаивать политический суверенитет и экономическую самостоятельность республики "перед лицом угроз и вторжений", пишет KCNA.