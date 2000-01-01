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В Венесуэле рухнул военный вертолет, все пассажиры погибли | Фото:05.05 08:41   MIGnews.com

В Венесуэле рухнул военный вертолет, все пассажиры погибли

В субботу в венесуэльском штате Миранда потерпел крушение военный вертолет. Все семь человек, находившееся на борту, погибли.

Об этом в воскресенье, 5 мая сообщают CBS News со ссылкой на заявление мэра муниципалитета Эль-Атильо в штате Миранда Элиаса Сайе в Twitter.

По данным издания, вертолет принадлежал Вооруженным силам Венесуэлы. Все жертвы трагедии были офицерами - три капитана, два майора и два подполковника.

"Армейский вертолет упал этим утром в зеленой зоне в Орипото, точнее – в Эль-Волкане, с семью пассажирами на борту. Наша команда сил гражданской обороны Эль-Атильо помогает в поисковых работах", - отметил градоначальник.

Как передает местное издание El Nacional, вертолет упал на скалы, для эвакуации тел погибших были привлечены медики, спасатели и Боливарианская национальная гвардия.


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