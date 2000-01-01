Флорида: из съехавшего Boeing 737 извлекли "черный ящик"
Сотрудники Национального управления по безопасности на транспорте США обнаружили и извлекли из съехавшего в реку во Флориде Boeing 737 бортовой самописец, сообщает в воскресенье Reuters.
Представитель Национального управления по безопасности на транспорте США Брюс Ландсберг в эфире телеканала CNN сообщил, что речевой регистратор переговоров в кабине пилотов пока находится в самолете, а извлеченный из воды "черный ящик" отправлен на экспертизу в Вашингтон.
"Мы ожидаем получить полный отчет по этому вопросу в ближайшее время", - подчеркнул он.
По словам Ландсберга, найденный бортовой самописец "даст всю необходимую информацию о состоянии двигателей, закрылков и шасси", а также позволит узнать, были ли задействованы тормоза.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу пассажирский самолет Boeing 737 со 136 людьми на борту съехал со взлетно-посадочной полосы и упал в реку Сент-Джонс возле Джексонвилла, штат Флорида. В результате инцидента пострадал 21 человек.