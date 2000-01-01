05.05 08:23 MIGnews.com

Убийство на пляже: В Британии нашли тело джазовой певицы

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Британская полиция начала расследование убийства джазовой певицы Ханны Нортхед. Тело исполнительницы обнаружили на мысе Бичи-Хед на юге страны.Отмечается, что Нортхед исчезла из Гранд-отеля в Истборне в среду, 2 мая, так и не вернувшись в свой дом в Лондоне.Тело 43-летней певицы нашли на пляже у подножия скалы на следующий день после исчезновения. Полиция графства Восточный Суссекс подтвердили данную информацию, сообщает Daily Mail .По факту инцидента было начато расследование.Ханна Нортхед – выпускница Шотландской королевской консерватории. Певица выступала в Альберт-холле и концертном зале Барбикан, пела перед британской королевой Елизаветой II и Тони Блэром.