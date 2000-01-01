06.05 06:22 MIGnews.com

Вандалы учинили погром на еврейском кладбище Афин

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Полиция греческой столицы разыскивает причастных к погрому на местном еврейском кладбище, где в ночь на субботу группа вандалов уничтожила 9 мраморных надгробий евреев."Омерзительное происшествие. Мы невероятно разочарованы. И хоть мы уже не впервые становимся результатом такого унизительного явления на нашем кладбище, это впервые произошло на части кладбища, которая не просматривается из соседних домов и со столь невероятной жестокостью. Один только взгляд на результат этого отвратительного происшествия вызывает у нас глубокую скорбь и гнев", - заявил на своей странице в Facebook президент Центрального совета еврейских общин Греции Минос Моисис.В местной еврейской общине обещали предпринять все доступные юридические меры, чтобы наказать антисемитов, и уже связались с полицией, которая начала расследование случившегося.Евреи Афин также призвали все правительственные, муниципальные и религиозные учреждения осудить осквернение могил и поддержать нулевую терпимость к подобным проявлениям насилия и нетерпимости."Нет признака морального упадка общества худшего, чем осквернение кладбища и неуважение к почившим. Это не просто происшествие, касающееся только нашего сообщества и ставшееся одним из самых жестоких и значительных антисемитских событий за последние года в Греции. Это происшествие, которое жестоко влияет на все общество, его ценности и принципы. Поэтому мы просим всех приложить свои усилия, чтобы никогда не допускать подобного против кого-либо еще", - гласит заявление общины.