05.05 20:55 MIGnews.com

5 боевиков ХАМАСа подорвались на собственной бомбе

Reports of 4 Palestinians dying in accidental explosion. Likely going to be members of #Hamas. pic.twitter.com/ghYJ18BSW4 — Joe (@Jtruzmah) 5 мая 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Не менее пяти человек погибли и еще трое были ранены в результате мощного взрыва, который вечером в субботу прогремел в городе Дейр-эль-Балах, расположенном в центре сектора Газа.Официальную причину случившегося власти анклава пока не объявили, однако палестинская пресса пишет о "рабочем несчастном случае", как обычно именуют случайные детонации взрывчатки во время подготовки их для теракта (а также обрушения туннелей, но это уже другая история).Как сообщили в министерстве здравоохранения, всех погибших и потерпевших доставили в местную больницу. Их имена не публикуются, но по неофициальной информации среди них есть полевой командир ХАМАСа Виссам Абу Махрок.Со ссылкой на свои источники "Гаарец" пишет, что жертвами стали члены военизированного крыла ХАМАС - "Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам".