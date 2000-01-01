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Еврей в мэрии Тулузы извинился за `слишком много арабов` 05.05 20:04   MIGnews.com

Еврей в мэрии Тулузы извинился за "слишком много арабов"

Заместитель мэра Тулузы Авив Зонабенд принес свои извинения за слова о засильи арабов в городе, но отказался покидать свою должность, как того требовал от него градоначальник, Жан-Люк Муденк.

Напомним, что в эфире радио Галей ЦАХАЛ Зонабенд, являющийся единственным евреем в горсовете, заявил, что в Тулузе "слишком много арабов" – они составляют 11-12% населения, тогда как евреев в городе "очень мало". Кроме того, он заявил о "безнадежном положении еврейского народа в Европе".

В заявлении, которое Зонабенд позже адресовал телеканалу France 3, он признал "топорность" подбора слов ввиду своего низкого уровня владения ивритом "со всеми его нюансами и тонкостями". Советник мэра утверждает, что перепутал слова "арабы" с "исламистами".

Загвоздка заключается в том, что сам Муденк своего помощника уволить не может, поскольку должность Зонабенда является избираемой. Тем не менее, он лишил его делегированных обязанностей в совете.

"Я безоговорочно подтверждаю свою дружбу и постоянное сочувствие всем мусульманам, уважающим законы нашей республики. На протяжении всей моей карьеры, все мои заявления, сделанные до сих пор, все мои действия демонстрируют мой антирасизм. А два слова о безопасности евреев в кипах были вырваны из контекста СМИ. И судя по количеству антисемитских писем, которые я получил, этого оказалось достаточно, чтобы разбудить зверя", - заявил он France 3.

Зонабенд отказался уйти в отставку, "потому что это подтвердит ярлык расиста, которого некоторые люди несправедливого на меня повесили".
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