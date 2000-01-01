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На Аляске активизировался мощный вулкан05.05 12:27   MIGnews.com

На Аляске активизировался мощный вулкан

Вулкан Кливленд активизировался на Аляске. Действующий вулкан находится на острове Чугинадак. При высоте в 1730 метров он считается одним из самых активных на Алеутских островах.

Уровень опасности в регионе повышен до оранжевого. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Вулканологическую обсерваторию Аляски.

Отмечается, что вулкан выбросил столб пепла на 6 км. В этом же районе были зафиксированы нескольких небольших землетрясений.
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