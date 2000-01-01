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05.05 23:22   MIGnews.com

Барселона: задержан один из самых разыскиваемых преступников

Испанская полиция задержала одного из самых разыскиваемых преступников Джейми Акура. Подозреваемый был задержан в Барселоне.

Отмечается, что полиция в Великобритании подозревает, что он связан с масштабными поставками наркотиков.

Кроме того ранее Акура также подозревали в убийстве человека.

По данным телекомпании, Акур предстанет перед судом в Мадриде, который должен будет решить вопрос о его экстрадиции обратно в Соединенное Королевство.
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