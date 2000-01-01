05.05 23:22 MIGnews.com
Барселона: задержан один из самых разыскиваемых преступников
Испанская полиция задержала одного из самых разыскиваемых преступников Джейми Акура. Подозреваемый был задержан в Барселоне.
Отмечается, что полиция в Великобритании подозревает, что он связан с масштабными поставками наркотиков.
Кроме того ранее Акура также подозревали в убийстве человека.
По данным телекомпании, Акур предстанет перед судом в Мадриде, который должен будет решить вопрос о его экстрадиции обратно в Соединенное Королевство.
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