Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Молния убила молодого футболиста05.05 11:54   MIGnews.com

Молния убила молодого футболиста

Молния убила 21-летнего футболиста во время матча. Речь идет о Луанде Нцхангасе из южноафриканского клуба "Марицбург Юнайтед".

Юноша скончался спустя два месяца после того, как его ударила молния во время матча. Инцидент произошел первого марта. Молния ударила троих игроков прямо во время игры. Из них двое получили легкие травмы.

Нцхангасе с ожогом груди был доставлен в больницу. Все это время он находился в медикаментозной коме, сообщает BBC News со ссылкой на аккаунт клуба в Facebook.

Руководство клуба собирается встретиться с семьей футболиста, чтобы обсудить детали предстоящей траурной церемонии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:32
Далай-Лама рассказал, как заставить полицейских смеяться
09:36
Арабы устроили погром на КПП "Керем-Шалом"
08:50
Яалон рассказал, как действует "горячая линия" в Сирии
08:23
Убийство на пляже: В Британии нашли тело джазовой певицы
07:57
США – СБ ООН: осудить антисемитскую речь Аббаса
07:11
Далай-Лама сказал, когда воцарится мир на земле
06:38
Генерал: Россия и США должны обединиться ради Афганистана
05:23
Пенсионерка завещала полтора миллиона евро коту
03:46
Мать Кэтти Перри написала книгу о детях и влиянии демонов
02:10
ИГ напомнила о терактах во время ЧМ-2018 в России
01:27
Киноакадемия прекратила членство Полански и Косби
00:27
Беременные смогут делать УЗИ, не выходя из дома
23:28
Самый пожилой ученый Австралии решил прекратить свою жизнь
22:12
Маккейн советует наказать РФ кибератакой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus