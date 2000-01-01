05.05 11:54 MIGnews.com

Молния убила молодого футболиста

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Молния убила 21-летнего футболиста во время матча. Речь идет о Луанде Нцхангасе из южноафриканского клуба "Марицбург Юнайтед".Юноша скончался спустя два месяца после того, как его ударила молния во время матча. Инцидент произошел первого марта. Молния ударила троих игроков прямо во время игры. Из них двое получили легкие травмы.Нцхангасе с ожогом груди был доставлен в больницу. Все это время он находился в медикаментозной коме, сообщает BBC News со ссылкой на аккаунт клуба в Facebook.Руководство клуба собирается встретиться с семьей футболиста, чтобы обсудить детали предстоящей траурной церемонии.