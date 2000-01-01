Безработная оставила $7 000 чаевых

Россиянка Олеся Шемякова, которая проживает во Франции, по ошибке оставила на чай в швейцарской шашлычной свыше 7,7 тысячи франков (около 7,7 тысячи долларов).
При оплате чашки кофе и куска торта она ввела PIN-код карты в поле для ввода стоимости заказа.
Это произошло в феврале этого года, однако женщина, которая не имеет работы, осознала ошибку позже, получив выписку из банка.
Как пишет издание, ни банк, ни полиция не смогли ей помочь. Тогда женщина обратилась непосредственно к руководству заведения. Там ее сначала заверили, что вернут ей всю сумму, однако через некоторое время перестали выходить на связь, передает ТСН.