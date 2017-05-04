05.05 11:50 MIGnews.com
CNN: Пентагон признал удары по мечети в Сирии
Пентагон признал, что авиация США 16 марта нанесла удар около сирийской деревни Аль-Джина по строению, которое было частью мечети, передает телеканал CNN
со ссылкой на источники в ведомстве.
По сообщениям источников, проведенное Пентагоном расследование показало, что подвергшееся бомбардировке здание служило для культовых целей.
В Пентагоне изначально заявляли, что нанесли авиаудар по позициям террористов в провинции Идлиб, в результате которого, по данным Пентагона, погибло несколько боевиков "Аль-Каиды".
В результате атаки погибли по меньшей мере 46 человек, среди которых были в основном мирные жители, еще несколько десятков получили ранения.
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