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CNN: Пентагон признал удары по мечети в Сирии | Фото: Thinkstock05.05 11:50   MIGnews.com

CNN: Пентагон признал удары по мечети в Сирии

Пентагон признал, что авиация США 16 марта нанесла удар около сирийской деревни Аль-Джина по строению, которое было частью мечети, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в ведомстве.

По сообщениям источников, проведенное Пентагоном расследование показало, что подвергшееся бомбардировке здание служило для культовых целей.

В Пентагоне изначально заявляли, что нанесли авиаудар по позициям террористов в провинции Идлиб, в результате которого, по данным Пентагона, погибло несколько боевиков "Аль-Каиды".

В результате атаки погибли по меньшей мере 46 человек, среди которых были в основном мирные жители, еще несколько десятков получили ранения.
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