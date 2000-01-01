Прокуратура не верит в версию о "подарках" Биби

Премьер-министру Биньямину Нетаниягу с превеликой долей вероятности может быть предъявлено официальное обвинение по одному из дел, фигурантом по которым он в данный момент выступает. Об этом высокопоставленный представитель прокуратуры Израиля Лиат Бен-Ари заявила на юридической конференции в четверг, 4 мая.
Сотрудница подразделения окружной прокуратуры Тель-Авива по финансам и налогам Бен-Ари недавно была назначена руководительницей юридической группы, которая ведет так называемое "дело 1000" – о получении семейством Нетаниягу дорогостоящих подарков, которые им преподносили миллионеры из разных стран мира.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу утверждает, что дарить друзьям подарки – это нормальная практика, но Бену-Ари есть что возразить.
"Дружба – это реальный аргумент для защиты, который часто звучит на слушаниях, но этим нельзя объяснить каждый из подарков. Когда речь идет о сотнях тысяч шекелей для государственного служащего, трудно согласиться с тем, что это просто знак дружбы. Никто не требует от друзей сотен тысяч шекелей.
Типы дружеских отношений должны рассматриваться на индивидуальной основе – когда они начались, насколько велики были подарки и тому подобное", - утверждает прокурор.
Министр связи Цахи Анегби раскритиковал Лиат Бен-Ари за то, что она это заявление сделала публично.