05.05 07:33 MIGnews.com

Герцлия: групповое изнасилование по собственному желанию

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Основной подозреваемый в групповом изнасиловании 17-летней девушки в Герцлии утверждает, что речь идет о сексе по согласию, девушка получила удовольствие и он не понимает, за что его преследуют.Подозреваемый был выпущен из предварительного заключения под домашний арест.Подозреваемый, в интервью второму каналу израильского ТВ даже заявил, что девушка выразила желание встретиться с группой еще раз и повторить понравившийся ей опыт.Подозреваемый заявил: “Все было по желанию, все было по согласию. Я сказал, что я хочу очную ставку, я хочу детектор лжи, все , что возможно - только чтобы все поняли - я говорю правду, что мы ничего не сделали. Я познакомился с ней, когда гулял с собакой. Она сказала, что ей 18 и скоро она пойдет в армию. Она меня спросила: хочешь подняться ко мне? Я ответил да, и мы провели ночь вместе, и решили встретиться позднее”.В следующий раз девушка пришла к подозреваемому в тот момент, когда у него были друзья и сказала: “Я не против того, чтобы твои друзья присоединились к тебе”.Согласно показаниям девушки, трое друзей одели на нее наручники и повязку на глаза, после чего жестоко изнасиловали. Подозреваемый настаивает на том, что все делалось исключительно с ее согласия.Все четыре человека, арестованные по подозрению в групповом изнасиловании, были отпущены по распоряжению суда под домашний арест. Причиной является то, что жертва дала лишь очень короткое заявление полиции и отказывается от очной ставки, ссылаясь на расстроенное душевное состояние.