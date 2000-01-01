05.05 21:52 MIGnews.com
Российская парашютистка погибла в Турции
26-летняя гражданка РФ Анастасия Захарова погибла на юго-западе Турции в районе курортного города Фетхие.
Как передает Интерфакс, причиной гибели стал неудачный прыжок с парашютом.
Девушка, которая приехала в город для воздушных прыжков, утром поднялась на местную гору, чтобы прыгнуть оттуда с высоты 1700 метров.
Но в полете она потеряла контроль над управлением падения и не смогла открыть запасной парашют. В итоге упала в море с высоты примерно в 40 метров.
Очевидцы происшествия вызвали спасателей, которые доставили Захарову в больницу, однако врачи не смогли спасти парашютистке жизнь.
Прокуратура Фетхие начала расследование гибели россиянки.
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