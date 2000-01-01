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Российская парашютистка погибла в Турции | Фото: Thinkstock05.05 21:52   MIGnews.com

Российская парашютистка погибла в Турции

26-летняя гражданка РФ Анастасия Захарова погибла на юго-западе Турции в районе курортного города Фетхие.

Как передает Интерфакс, причиной гибели стал неудачный прыжок с парашютом.

Девушка, которая приехала в город для воздушных прыжков, утром поднялась на местную гору, чтобы прыгнуть оттуда с высоты 1700 метров.

Но в полете она потеряла контроль над управлением падения и не смогла открыть запасной парашют. В итоге упала в море с высоты примерно в 40 метров.

Очевидцы происшествия вызвали спасателей, которые доставили Захарову в больницу, однако врачи не смогли спасти парашютистке жизнь.

Прокуратура Фетхие начала расследование гибели россиянки.
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