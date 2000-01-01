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flickr 05.05 23:51   MIGnews.com

Стивену Сигалу запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила американскому актеру Стивену Сигалу въезд на территорию своей страны. Так, артист, получивший в ноябре прошлого года российский паспорт, не сможет посетить Украину в течение следующих пяти лет.

Как пишут украинские СМИ со ссылкой на СБУ, поводом для таких мер стали действия Сигала, "противоречащие интересам обеспечения безопасности Украины". При этом там не стали уточнять, о чем именно идет речь.

Отметим, ранее Стивен Сигал попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", в связи с тем, что он "без разрешения украинских властей посетил Крым". Артист поддерживает воссоединение полуострова с РФ.
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