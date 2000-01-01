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flickr 05.05 19:24   MIGnews.com

СМИ: Глава ЕК Юнкер пришел пьяным на саммит в Женеве

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пришел на саммит в Женеве в состоянии алкогольного опьянения.

Как пишет The Sun со ссылкой на источники, Юнкер постоянно спотыкался о людей и мебель.

"Было ясно, что Юнкер очень хорошо набрался", – заявил источник газете.

По словам собеседника, его поведение было странным и неловким для окружающих.

Это не первый случай, когда Юнкера подозревают в злоупотреблении алкоголем. Несколько лет назад в сети появилась запись, показывающая главу Еврокомиссии в весьма приподнятом настроении.


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