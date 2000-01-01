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В Белоруссии казнили первого человека с начала года | Фото: Thinkstock05.05 22:24   MIGnews.com

В Белоруссии казнили первого человека с начала года

В Белоруссии совершена первая казнь с начала года. О приведении в исполнение смертного приговора жителю Гомеля Сергею Вострикову сообщил незарегистрированный правозащитный центр "Весна" со ссылкой на компанию "Правозащитники против смертной казни в Беларуси".

Они рассказали, что мать Вострикова, осужденного за изнасилования и убийства с особой жестокостью, получила сообщение о казни сына из Гомельского областного суда.

По данным "Весны", Вострикова могли расстрелять в период с 13 по 29 апреля. 5 апреля его матери разрешили встретиться с сыном в СИЗО. Это была их последняя встреча.

В мае прошлого года Гомельский областной суд признал Вострикова виновным в изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера, убийствах с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление, а также кражах и приговорил его к высшей мере наказания – смертной казни.

По версии следствия, Востриков предлагал коллегам подвезти их на работу, завозил женщин в гараж, где насиловал и убивал. Тела он закапывал в лесу. Верховный суд Белоруссии оставил приговор Гомельского областного суда без изменения.

Сейчас правозащитники уточняют информацию о судьбе еще одного осужденного на смертную казнь, жителя Мозыря Кирилла Казачка, убившего своих двух детей.

Белоруссия остается единственной страной Европы и СНГ, где применяется смертная казнь. Приговор приводится в исполнение через расстрел. Родственникам смертников обычно не сообщают о казни и не предоставляют последнее свидание перед ней. Тела расстрелянных не выдают родственникам, место их захоронения им не сообщают.

В 2016 году в Белоруссии были казнены четыре человека.
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