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flickr 05.05 18:21   MIGnews.com

В Сомали во время операции погиб военнослужащий США

Американский военнослужащий был убит в Сомали в четверг, 4 мая, во время возглавляемой Сомали миссии против боевиков террористической группировки "Аль-Шабааб". Об этом говорится в заявлении американских военных, опубликованных в пятницу, 5 мая.

Командование Вооруженных сил США сообщило, что военнослужащий погиб, в то время как американские войска консультировали и помогали в операции сомалийской национальной армии примерно в 60 км к западу от Могадишо вблизи Бари, Сомали.

С 2011 года Соединённые Штаты поддерживают отношения с властями Сомали через нерезидентскую дипломатическую миссию в Найроби. США остаются одним из основных поставщиков вооружения для сомалийской национальной армии (SNA).
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