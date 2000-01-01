05.05 18:21 MIGnews.com

В Сомали во время операции погиб военнослужащий США

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Американский военнослужащий был убит в Сомали в четверг, 4 мая, во время возглавляемой Сомали миссии против боевиков террористической группировки "Аль-Шабааб". Об этом говорится в заявлении американских военных, опубликованных в пятницу, 5 мая.Командование Вооруженных сил США сообщило, что военнослужащий погиб, в то время как американские войска консультировали и помогали в операции сомалийской национальной армии примерно в 60 км к западу от Могадишо вблизи Бари, Сомали.С 2011 года Соединённые Штаты поддерживают отношения с властями Сомали через нерезидентскую дипломатическую миссию в Найроби. США остаются одним из основных поставщиков вооружения для сомалийской национальной армии (SNA).