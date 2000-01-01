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Во Франции арестован `радикализированный` мужчина | Фото: Thinkstock05.05 17:22   MIGnews.com

Во Франции арестован "радикализированный" мужчина

"Радикализованный" мужчина был арестован недалеко от военной базы в Эвре на западе Франции, как сообщил один из источников в судебной системе в пятницу, 5 мая.

Прокуроры, специализирующиеся на делах о терроризме, были проинформированы, сообщил источник, не уточняя деталей.

В воскресенье, 7 мая, во Франции будет проведена масштабная операция по обеспечению безопасности, поскольку избиратели отправятся на избирательные участки, чтобы избрать нового президента в рамках второго тура президентских выборов.

Безопасность - ключевой вопрос после нападений исламистских боевиков, которые за последние два года убили более 230 человек.

Напомним, что во второй тур президентских выборов во Франции прошли 2 кандидата: Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.
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