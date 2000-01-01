05.05 17:22 MIGnews.com

Во Франции арестован "радикализированный" мужчина

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"Радикализованный" мужчина был арестован недалеко от военной базы в Эвре на западе Франции, как сообщил один из источников в судебной системе в пятницу, 5 мая.Прокуроры, специализирующиеся на делах о терроризме, были проинформированы, сообщил источник, не уточняя деталей.В воскресенье, 7 мая, во Франции будет проведена масштабная операция по обеспечению безопасности, поскольку избиратели отправятся на избирательные участки, чтобы избрать нового президента в рамках второго тура президентских выборов.Безопасность - ключевой вопрос после нападений исламистских боевиков, которые за последние два года убили более 230 человек.Напомним, что во второй тур президентских выборов во Франции прошли 2 кандидата: Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.