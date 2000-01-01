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У женщины в ухе поселился паук | Фото: Thinkstock06.05 00:32   MIGnews.com

У женщины в ухе поселился паук

В Британии медики извлекли из уха пациентки паука. От насекомого пострадала женщина из Лондона, пожаловавшаяся на боль в ухе и опухоль и красноту лица.

"Сидеть в приемном отделении было невыносимо. Я чувствовала, что в ухе что-то извивается", — приводит ее слова The Daily News.

Паука в слуховом канале нашли с третьего раза. Для этого врачу пришлось закапать пациентке туда несколько капель масла. Паук «утонул» в веществе, и его успешно извлекли.

По словам британки, паук мог свалиться ей на голову во время прогулки с дочерью, пишет The Daily Mail.
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