06.05 00:32 MIGnews.com

У женщины в ухе поселился паук

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В Британии медики извлекли из уха пациентки паука. От насекомого пострадала женщина из Лондона, пожаловавшаяся на боль в ухе и опухоль и красноту лица."Сидеть в приемном отделении было невыносимо. Я чувствовала, что в ухе что-то извивается", — приводит ее слова The Daily News.Паука в слуховом канале нашли с третьего раза. Для этого врачу пришлось закапать пациентке туда несколько капель масла. Паук «утонул» в веществе, и его успешно извлекли.По словам британки, паук мог свалиться ей на голову во время прогулки с дочерью, пишет The Daily Mail.