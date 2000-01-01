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05.05 15:51   MIGnews.com

Чешская девушка-скаут прославилась за противостояние нацисту

Жительница Чехии Люси стала звездой интернета, благодаря своей смелости и активной жизненной позиции – она вышла на протест против нацистов и фотография с одним из них уже облетела интернет.



Снимок был сделан 1 мая в городе Брно, а после опубликован на странице Всемирной организации скаутского движения в Facebook.

"Люси, скаут чешской скаутской организации Junák, дискутирует со сторонником правоэкстремистского движения в Брно.

Люди из всех слоев общества, в том числе скауты, вышли на улицы во время марша ультраправых, чтобы выразить свою поддержку многообразию и взаимопониманию. Сделаем мир лучше!" – говорится в сообщении.

Всего за несколько дней запись набрала более 8 тысячи "лайков" и 3,5 тысячи перепостов.
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