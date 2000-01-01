05.05 15:51 MIGnews.com

Чешская девушка-скаут прославилась за противостояние нацисту

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Жительница Чехии Люси стала звездой интернета, благодаря своей смелости и активной жизненной позиции – она вышла на протест против нацистов и фотография с одним из них уже облетела интернет.Снимок был сделан 1 мая в городе Брно, а после опубликован на странице Всемирной организации скаутского движения в Facebook."Люси, скаут чешской скаутской организации Junák, дискутирует со сторонником правоэкстремистского движения в Брно.Люди из всех слоев общества, в том числе скауты, вышли на улицы во время марша ультраправых, чтобы выразить свою поддержку многообразию и взаимопониманию. Сделаем мир лучше!" – говорится в сообщении.Всего за несколько дней запись набрала более 8 тысячи "лайков" и 3,5 тысячи перепостов.