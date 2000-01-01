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Умер экс-министр туризма Бенни Элон 05.05 14:45   MIGnews.com

Умер экс-министр туризма Бенни Элон

В пятницу, 5 мая, в возрасте 62 лет ушел из жизни бывший министр туризма Израиля раввин Биньямин (Бенни) Элон. Как пишет Ynet, экс-политик скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием - в 2006 году у него обнаружили рак горла. Тогда он перенес операцию, сообщив о том, что поправился.

Его похороны состоятся в 15:30 на столичном кладбище "Хар ха-Менухот".

Элон занимал пост министра туризма в правительстве премьер-министра Ариэля Шарона от блока "Национальное единство", заняв свою должность после убийства Рехавама Зеэви. Минтуризма он покинул на фоне попыток сорвать план Шарона об одностороннем размежевании с палестинцами
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