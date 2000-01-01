05.05 13:28 MIGnews.com

6 солдат накажут за инфильтрацию "сумасшедшего" ливанца

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На прошлой неделе глава Северного командования ЦАХАЛа генерал-майор Йоэль Стрик распорядился наказать шестерых израильских военнослужащих из-за инцидента, в результате которого гражданину Ливана удалось незамеченным пересечь границу и добраться до автостанции в Кирьят-Шмоне.В частности в пятницу, 5 мая, он сообщил об увольнении заместителя командира роты, отвечающей за участок, через который ливанец попал в Израиль, а командир соответствующего батальона получил запись в свое дело, перечеркнувшую перспективы продвижения по службе были закрыты.Помимо того, четверо других офицеров и солдат предстанут перед дисциплинарными слушаниями."Из произошедшего будет извлечен и усвоен урок, а также проведены дополнительные профессиональные расследования для предотвращения повторения подобных случаев в будущем", - заявил Стрик.Напомним, что, как стало известно, ливанец пересек границу в районе примыкающей к границе деревни Маргалиот. Его имя – Али Мари.Как уже сообщалось, в интервью ливанскому телевидению отец инфильтранта назвал его душевнобольным."Мой сын душевнобольной – он утверждает, что он еврей. Можете себя представить, чтобы нормальный человек мог до такого додуматься?" – сказал он.