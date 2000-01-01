Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Афганец зарезали беженку за переход из ислама в христианство 05.05 12:57   MIGnews.com

Афганец зарезал беженку за переход из ислама в христианство

Полиция Германии приступила к расследованию религиозного подтекста в убийстве беженки из Афганистана, которая обратилась из ислама в христианство.

29-летний афганский мигрант зарезал свою 38-летнюю соотечественницу Фатиму С. в прошлую субботу, 29 апреля. Инцидент произошел около 19.00 напротив супермаркета Lidl в городе Прин-ам-Кимзе, юг Баварии, на глазах у двух ее детей. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Полиции стало известно о том, что жертва и убийца были знакомы прежде и Фатима могла могла быть убита из-за своего вероисповедания – в прошлом она крестилась и перешла из ислама в христианство. Об этом преступник кричал во время нападения.

"Мы изучаем эту возможность", - цитирует The Local местную полицию.

Оба фигуранта – и преступник, и жертва – прибыли в Германию с прошением об убежище. Фатима – в 2011 году, а ее убийца – двумя годами позднее, жил он в центре для беженцев. После убийства его арестовали и поместили в психиатрическую больницу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:19
Немка решила выбить алименты у мужчины, которого знала 3 дня
13:37
Четыре зоны деэскалации начнут действовать в Сирии с 6 мая
13:28
6 солдат накажут за инфильтрацию "сумасшедшего" ливанца
13:15
Россия может доказать, что химатака на Хан-Шейхун провокация
12:43
Эйфелева башня "агитирует" не голосовать за Ле Пен
12:41
Цены на нефть продолжили резкое падение
12:18
Алкоголизм Брэда Питт разрушил самую красивую пару Голливуда
11:50
CNN: Пентагон признал удары по мечети в Сирии
10:59
Взрыв в лагере беженцев в Иордании. Есть жертвы
10:34
Израиль импортирует врачей, чтобы силой кормить заключенных
10:20
ХАМАС: Мы не стали новым ФАТХом
09:17
Прокуратура не верит в версию о "подарках" Биби
09:16
КНДР готова "сломать хребет врагу"
08:39
Арабская лига требует расследовать "преступления Израиля"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus