05.05 12:57 MIGnews.com

Афганец зарезал беженку за переход из ислама в христианство

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Полиция Германии приступила к расследованию религиозного подтекста в убийстве беженки из Афганистана, которая обратилась из ислама в христианство.29-летний афганский мигрант зарезал свою 38-летнюю соотечественницу Фатиму С. в прошлую субботу, 29 апреля. Инцидент произошел около 19.00 напротив супермаркета Lidl в городе Прин-ам-Кимзе, юг Баварии, на глазах у двух ее детей. От полученных ранений женщина скончалась на месте.Полиции стало известно о том, что жертва и убийца были знакомы прежде и Фатима могла могла быть убита из-за своего вероисповедания – в прошлом она крестилась и перешла из ислама в христианство. Об этом преступник кричал во время нападения."Мы изучаем эту возможность", - цитирует The Local местную полицию.Оба фигуранта – и преступник, и жертва – прибыли в Германию с прошением об убежище. Фатима – в 2011 году, а ее убийца – двумя годами позднее, жил он в центре для беженцев. После убийства его арестовали и поместили в психиатрическую больницу.