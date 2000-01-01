05.05 10:59 MIGnews.com

Взрыв в лагере беженцев в Иордании. Есть жертвы

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Четыре человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в лагере для сирийских беженцев в Иордании, передает местный новостной портал Al-Medina.Сообщается, что на рынке лагеря в районе Рукбан, расположенного у сирийско-иорданской границы, взорвался заминированный автомобиль. Всего в лагере проживают около 80 тысяч беженцев.Лагерь не первый раз становится объектом террористов. В июне 2016 года здесь также взорвался заминированный автомобиль, тогда погибли шесть иорданских пограничников. После этого нападения власти страны усилили охрану границы с Сирией.