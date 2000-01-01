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Британия откроет первую за 80 лет базу ВМС в Бахрейне | Фото: Rory/Flickr06.04 06:33   MIGnews.com

Британия откроет первую за 80 лет базу ВМС в Бахрейне

Впервые с 1935 года в столице королевства Бахрейн Манаме откроется военно-морская база Великобритании, о чем сообщили на сайте правительства Соединенного Королевства.

По данным минобороны, база расположена в порту Мина Салман. Преимущественное время на ней будут размещены около 300 военнослужащих британской армии и гражданских служащих. Периодически контингент базы будет составлять до 550 человек.

В правительстве уверены, что новая военно-морская база "станет для Великобритании, ее союзников и партнеров по коалиции ключевой стратегической базой к востоку от Суэцкого канала".

Стоит отметить, что данная база существовует с 1935 года, когда Бахрейн находился под властью Великобритании, а после провозглашения независимости ее заняли американские военные. В 2014 году Лондон решил ее восстановить, после чего начались ремонтные работы.

В настоящее время Бахрейне также дислоцирован 5-ый флот ВМС США.
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