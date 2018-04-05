Китайские рабочие в Пакистане требуют посетить бордель
Китайцы, приехавшие укладывать дороги в Пакистане, взбунтовались, узнав, что по новому закону они не имеют права покидать лагерь без сопровождения спецслужб, а, так как проституция в Пакистане есть только в нелегальном виде, рабочие не получили бы своего. Об этом сообщили на Lenta.ru.
Сначала китайцы начали драку против сотрудников полиции и местных жителей, проходивших мимо. Позже, по данным агентства, рабочие бросили автостроительную технику на дороге и отказались работать дальше, пока их не пустят в бордель. Более того, мужчины написали письмо начальнику местного управления полиции, жалуясь, что полицейские якобы мешали им работать, а потом сами спровоциовали драку.
Начальство смогло уговорить рабочих убрать строительную технику с дороги, но подчеркнуло, что из лагеря их без сопровождения служб безопасности не выпустят.