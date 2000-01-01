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Фото из Twitter: Emine_089 | Фото: AFP05.04 19:10   MIGnews.com

Турция: преподаватель устроил стрельбу в университете

В турецком университете преподаватель открыл стрельбу. По предварительным данным известно о четырех погибших и 3 раненых. Об этом сообщили на турецком канале NTV.


Среди погибших - персонал университета. Сообщается, что причиной вооруженного нападения стали обвинения коллег нападавшего в членстве террористической в Турции организации Фето. Один из убитых преподавателей пытался добраться до собственного оружия, но не успел этого сделать.

"Мы привлекли нашу прокуратуру, и расследуем этот инцидент", - прокомментировал инцидент губернатор Эскишехир Оздемир Чакакак.

О вооруженном нападении доложили напрямую президенту Эрдогану.

"Это ужасающее событие, мы все были глубоко потрясены. Те, кто погиб при исполнении служебных обязанностей при атаке были драгоценными академиками. Я скорблю с семьями погибщих. Мы уверены, что следствие раскроет подробности и будет закрыто. Мы находимся перед всей академической мечетью, особенно в мечети университета Эскишехир Османгази(ред. выражение в перевод на русский означает "под богом ходим")", - сообщил один из свидетелей стрельбы.

Сообщается также, что, в связи со стрельбой, экзамены у студентов университета будут отложены.
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