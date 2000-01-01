Турция: преподаватель устроил стрельбу в университете
В турецком университете преподаватель открыл стрельбу. По предварительным данным известно о четырех погибших и 3 раненых. Об этом сообщили на турецком канале NTV.
Среди погибших - персонал университета. Сообщается, что причиной вооруженного нападения стали обвинения коллег нападавшего в членстве террористической в Турции организации Фето. Один из убитых преподавателей пытался добраться до собственного оружия, но не успел этого сделать.
"Мы привлекли нашу прокуратуру, и расследуем этот инцидент", - прокомментировал инцидент губернатор Эскишехир Оздемир Чакакак.
О вооруженном нападении доложили напрямую президенту Эрдогану.
"Это ужасающее событие, мы все были глубоко потрясены. Те, кто погиб при исполнении служебных обязанностей при атаке были драгоценными академиками. Я скорблю с семьями погибщих. Мы уверены, что следствие раскроет подробности и будет закрыто. Мы находимся перед всей академической мечетью, особенно в мечети университета Эскишехир Османгази(ред. выражение в перевод на русский означает "под богом ходим")", - сообщил один из свидетелей стрельбы.
Сообщается также, что, в связи со стрельбой, экзамены у студентов университета будут отложены.