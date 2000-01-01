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В Иерусалиме сорвали конференцию `шахидов` 05.04 18:49   MIGnews.com

В Иерусалиме сорвали конференцию "шахидов"

Командующий полицией Иерусалимского района Йорам Халеви подписал приказ о запрете конференции, организованной ФАТХом в честь палестинских террористов.

Мероприятие должно было состояться 5 апреля в районе Восточного Иерусалима Иссавия. На нем планировали почтить матерей террористов, которые были убиты или ранены во время атак на израильтян.

Следуя данному распоряжению и инструкциям командира районной полиции, на место проведения конференции прибыли правоохранители и предотвратили данное событие.

Министр общественной безопасности Гилад Эрдан высоко оценил бдительность полиции Иерусалима, отметив, что благодаря ей удалось "воспрепятствовать множеству случаев поддержки убийств и терроризма в среде арабов Восточного Иерусалима".

"Моя политика ясна: любым способом предотвращать все проявления подстрекательства и поддержки терроризма", - предупредил он.
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