05.04 17:56 MIGnews.com

Солдат ЦАХАЛа инсценировал свое похищение террористами

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Военная полиция Израиля расследует инцидент, в ходе которого солдат военно-воздушных сил заявил о своем похищении. Его подозревают в "самоволке".Как сообщает 12-ый канал ИТВ, в среду, 4 апреля, военнослужащий израильских ВВС Иехуда Бузагло, который на тот момент уже несколько недель отсутствовал на службе, позвонил на боевой пост, и, заявив, что его похитили террористы, повесил трубку.Стоит отметить, сразу приходит в голову инцидент, который спровоцировал операцию "Нерушимая Скала". Сразу после похищения трех израильских подростков один из них, Гилад Шаар, позвонил в полицию и прошептал "мы похищены", но тогда в полиции не отнеслись к этому всерьез. Их поиски начались лишь на следующий день.Несмотря на подозрения, что вчерашний звонок мог быть шуткой, армия и другие силовые структуры все же в течение шести часов искали "похищенного" солдата, усилив присутствие на КПП Иудеи и Самарии.Благодаря геопоиску его мобильного телефона при помощи ШАБАКа, Бузагло удалось найти в городе Тверия, где он все это время отдыхал с друзьями. На допросе военнослужащих отрицал то, что заявлял о похищении, и утверждал, что его сотовый украли. По факту случившегося начато расследование.