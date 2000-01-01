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Солдат ЦАХАЛа инсценировал свое похищение террористами | Фото: Israel Defense Forces/Flickr05.04 17:56   MIGnews.com

Солдат ЦАХАЛа инсценировал свое похищение террористами

Военная полиция Израиля расследует инцидент, в ходе которого солдат военно-воздушных сил заявил о своем похищении. Его подозревают в "самоволке".

Как сообщает 12-ый канал ИТВ, в среду, 4 апреля, военнослужащий израильских ВВС Иехуда Бузагло, который на тот момент уже несколько недель отсутствовал на службе, позвонил на боевой пост, и, заявив, что его похитили террористы, повесил трубку.

Стоит отметить, сразу приходит в голову инцидент, который спровоцировал операцию "Нерушимая Скала". Сразу после похищения трех израильских подростков один из них, Гилад Шаар, позвонил в полицию и прошептал "мы похищены", но тогда в полиции не отнеслись к этому всерьез. Их поиски начались лишь на следующий день.

Несмотря на подозрения, что вчерашний звонок мог быть шуткой, армия и другие силовые структуры все же в течение шести часов искали "похищенного" солдата, усилив присутствие на КПП Иудеи и Самарии.

Благодаря геопоиску его мобильного телефона при помощи ШАБАКа, Бузагло удалось найти в городе Тверия, где он все это время отдыхал с друзьями. На допросе военнослужащих отрицал то, что заявлял о похищении, и утверждал, что его сотовый украли. По факту случившегося начато расследование.
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