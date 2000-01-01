Британский актер убил пенсионерку

Известный британский актер Харри Гудвин-Симс предстанет перед Фемидой за убийство 80-летней женщины.
Экспертиза показала, что 29-летний артист был пьян, когда толкнул женщину по имени Урания Ламбер на одной из лондонских улиц. Она упала и ударилась головой о металлическую конструкцию, пишет Daily Mail.
Женщину доставили в больницу, но в скором времени выписали. Спустя два дня она была повторно госпитализирована из-за обнаруженного кровоизлияния в мозг. В итоге старушка скончалась на следующий день.
Также известно, что Ламбру проходила мимо Симса, когда тот хулиганил и толкал полицейскую машину. По словам дочери погибшей, она оказалась "не в том месте, и не в то время".