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06.04 01:26   MIGnews.com

Звезду Болливуда приговорили к тюрьме за убийство антилоп

За убийство редкого вида антилоп известного актера Болливуда Салмана Хана приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает местные СМИ.

По данным The Indian Express, индийская звезда убила двух гарн (винторогих антилоп) в городе Джодхпур.

Инцидент произошел в 1998 году, где актер находился на съемках фильма "Нас не разлучить".

Как уточняется, вместе с Ханом на скамье подсудимых оказались четверо его предполагаемых сообщников. Суд вынес всем четверым оправдательный приговор.
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