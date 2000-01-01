06.04 01:26 MIGnews.com

Звезду Болливуда приговорили к тюрьме за убийство антилоп

Поделиться

Все по теме

Комментарии

За убийство редкого вида антилоп известного актера Болливуда Салмана Хана приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает местные СМИ.По данным The Indian Express, индийская звезда убила двух гарн (винторогих антилоп) в городе Джодхпур.Инцидент произошел в 1998 году, где актер находился на съемках фильма "Нас не разлучить".Как уточняется, вместе с Ханом на скамье подсудимых оказались четверо его предполагаемых сообщников. Суд вынес всем четверым оправдательный приговор.