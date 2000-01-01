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В Грузии обвалилась шахта, есть жертвы 05.04 12:58   MIGnews.com

В Грузии обвалилась шахта, есть жертвы

В Грузии на угольной шахте имени Миндели, расположенной в городе Ткибули (регион Имеретия), в результате обвала погибли шестеро горняков, об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

В частности, согласно распространенной пресс-службой информации, обрушение было вызвано воздушной массой, возникшей в результате так называемого "горного удара".

Погибшим горнякам было от 26 до 59 лет. Кроме того, в результате обвала пострадали еще трое шахтеров, все они на данный момент госпитализированы.

Как сообщается, двое из троих пострадавших были доставлены в клинику в Кутаиси, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Третий пострадавший с переломом верхних конечностей проходит лечение в клинике в Ткибули. По факту произошедшего начато расследование.
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