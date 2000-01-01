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flickr/ERIC SALARD 05.04 10:23   MIGnews.com

Венгрия: израильтянку, выпавшую с самолета, доставили домой

Израильтянку, которая выпала с самолета в Будапеште из дверей Boeing 737 неделю назад, доставили на родину. Инцидент произошел при экстренной эвакуации через запасной выход из-за задымления салона.

Речь идет о 39-летней Дикле Абитбуль, матери двоих детей. Женщину фактически выкинули из лайнера чешской авиакомпании Smart Wings.

Упав с высоты, израильтянка получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Женщину доставили из Венгрии в Израиль в среду вечером, 5 апреля. Сейчас Абитбуль находится в больнице "Бейлинсон" в отделении нейрохирургической реанимации.

Сообщается, что мать двоих детей пребывает в стабильном состоянии.
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