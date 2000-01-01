05.04 09:57 MIGnews.com

Северная Корея опять запустила баллистическую ракету

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Власти КНДР провели запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. С таким заявление утром 5 апреля выступили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, пишет агентство "Ренхап".Запуск был проведен в районе населенного пункта Синпхо (где находится база северокорейского подводного флота) у Корейского перешейка.Военные США и Южной Кореи определили снаряд, как ракету средней дальности KN-15. После некоторой модификации она может устанавливаться на подводные лодки.Отмечается, что ракета пролетела около 60 км в сторону Японского моря. Ракета была запущена в районе 6.40 по местному времени под острым углом вверх и достигла высоты 189 км, подчеркнул собеседник агентства. Поскольку ракета была запущена с наземного объекта, для США она не представляла угрозы.Прокомментировали случившееся и в Японии."Ракета пролетела несколько десятков километров и упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Никакого ущерба на данный момент не зафиксировано", - сказал генеральный секретарь японского кабинета министров Реихидэ Суга.