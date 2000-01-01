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ВВС Асада атаковали госпиталь с жертвами химической атаки 05.04 09:50   MIGnews.com

ВВС Асада атаковали госпиталь с жертвами химической атаки

4 апреля ВВС Сирии нанесли бомбовый удар по полевому госпиталю в Хан Шайхун, в который свезли жертв химической атаки.



Применение химического оружия, предположительно зарина, вызвало масштабную панику среди гражданского населения. Родственники свозили пострадавших членов своих семей в госпиталь где надеялись получить хоть какую-нибудь помощь.

В клипе видна грязь, образовавшаяся от потоков воды, которыми обливали пострадавших. Это - единственное средство, с помощью которого врачи надеялись помочь раненым.
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