05.04 09:50 MIGnews.com

ВВС Асада атаковали госпиталь с жертвами химической атаки

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4 апреля ВВС Сирии нанесли бомбовый удар по полевому госпиталю в Хан Шайхун, в который свезли жертв химической атаки.Применение химического оружия, предположительно зарина, вызвало масштабную панику среди гражданского населения. Родственники свозили пострадавших членов своих семей в госпиталь где надеялись получить хоть какую-нибудь помощь.В клипе видна грязь, образовавшаяся от потоков воды, которыми обливали пострадавших. Это - единственное средство, с помощью которого врачи надеялись помочь раненым.