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YouTube 05.04 09:47   MIGnews.com

Россия: ВВС Сирии разбомбили склады с химоружием террористов

Сирийская авиация в Идлибе разбомбила цеха боевиков по производству химоружия. Об этом сообщил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, в основном боеприпасы отправлялись в Ирак, также использовались в сирийском Алеппо.

О том, что отравляющие вещества применялись в крупнейшем городе Арабской Республики, стало известно в конце прошло года. Нарушения зафиксировали российские специалисты, сообщает телеканал "Россия 24". Информацию передали в Организацию по запрещению химоружия, однако ответа до сих пор не последовало. Зато западные СМИ регулярно и голословно обвиняют Россию и Сирию в авианалетах на мирных граждан и даже применении химоружия.

"По данным российских средств объективного контроля воздушного пространства вчера в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины н.п. Хан Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами.

С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака. Их применение террористами было неоднократно доказано как международными организациями, так и официальными властями этой страны.

Данные боеприпасы с отравляющими веществами также использовались боевиками в сирийском Алеппо, когда их применение было зафиксировано в конце прошлого года российскими военными специалистами.

Симптомы отравления пострадавших в Хан Шейхуне на видеокадрах в соцсетях, точно такие, как были осенью прошлого года у пострадавших в Алеппо.

Тогда все факты применения химоружия в Сирии вместе с пробами грунта были запротоколированы и переданы в ОЗХО.

Однако ОЗХО, получившая все материалы и пробы, доказывающие применение террористами отравляющих веществ в Сирии, до сих пор их изучает.

Мы утверждаем, что приведенная информация является полностью объективной и достоверной", — цитирует заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова ТАСС.
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