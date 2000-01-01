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Минобороны РФ прояснил ситуацию с авиаударом по Хан Шейхуну 05.04 09:25   MIGnews.com

Минобороны опровергло сообщения о бомбардировке Хан-Шейхун

В Минобороны России категорически опровергли утверждения о бомбардировке российскими самолетами населенного пункта Хан-Шейхун в Сирии.

"Самолеты ВКС России никаких ударов в районе населенного пункта Хан-Шейхун, провинции Идлиб, не наносили. Британское агентство Рейтер, сообщив о причастности российских самолетов к бомбардировке химбоеприпасами Хан-Шейхуна, умудрилось переврать даже первоисточник этой новости — британскую "Обсерваторию прав человека в Сирии", ничего об этом не заявлявшую", — заявили в военном ведомстве.
В министерстве отметили, что это "далеко не первый факт подобного "инициативного подхода" Рейтера к распространению антироссийских фальшивок", что "вызывает только глубокое сожаление".

Ранее британское информационное агентство со ссылкой на "Обсерваторию прав человека в Сирии" сообщило, что "самолеты, принадлежащие России или сирийскому правительству", нанесли удар боеприпасами с отравляющими веществами по городу Хан-Шейхун в провинция Идлиб. При этом в оригинале сообщения "Обсерватория" всего лишь предположила удар военных самолетов без указания их принадлежности.
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