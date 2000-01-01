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Таксистам Gett грозит штраф в 125 тыс. за отказ слепому | Фото: Thinkstock05.04 09:27   MIGnews.com

Таксистам Gett грозит штраф в 125 тыс. за отказ слепому

Министерство юстиции Израиля подало в суд на службу такси Gett и двух ее водителей, которые отказались предоставить услуги инвалиду – слабовидящему мужчине и его собаке-поводырю. Комиссия по равноправию людей с ограниченными возможностями подала иск в суд Тель-Авива 4 апреля и теперь требует компенсации в размере 125 000 шекелей.

Согласно заявлению, дочь Герцля Коэна из Тель-Авива заказала такси при помощи популярного приложения. Когда водитель приехал, то отказался забрать его, потому что слепого мужчину сопровождала собака-поводырь. Не повлияли на него даже напоминание о законодательстве, которое обязывает его предоставить услугу. По словам Коэна и его дочери, поступок шофера ошеломил их и оскорбил.

Они повторили попытку, но и следующий таксист поступил точно так же.

Следует отметить, что, согласно закону о равных правах людей с ограниченными возможностями, инвалиды имеют полное право на равное и активное участие во всех сферах жизни. Этот же закон запрещает всем работникам, занятым в государственной или общественно сфере, ущемлять в правах людей с ограниченными возможностями, включая слабовидящих и их собак-повадырей.

В ответ на жалобу комиссии в Gett заявили, что являются лишь "посредником между водителями и пассажирами", поэтому в компании открестились от любой ответственности за "ущерб, неудобства, потери или беды, прямо или косвенно вызванные водителями".

Однако в иске комиссии подчеркивается ответственность Gett – компания очень плохо инструктирует водителей о манере поведения в отношении инвалидов в целом и людей с нарушениями зрения с собаками-поводырями в частности.
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