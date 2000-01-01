05.04 09:10 MIGnews.com

В доме Джалилова прошли обыски

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел оперативное совещание о ходе расследования теракта в метро Санкт-Петербурга."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин в 0 часов 30 минут закончил проводить оперативное совещание со следственно-оперативной группой, на котором заслушал промежуточные результаты расследования террористического акта в метро Санкт-Петербурга. В работе совещания также приняли участие представители оперативных подразделений ФСБ и МВД России. Председателю СК России доложено об объеме проведенных следственных действий. К настоящему моменту допрошено более 40 человек из числа очевидцев, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады. Изъято большое количество предметов, записей с камер видеонаблюдения, которые подробно изучаются следователями и тщательно анализируются экспертами и криминалистами", — говорится в сообщении СКР.Кроме того, в заявлении отмечается, что "точно установлено место жительства Акбаржона Джалилова, совершившего, по данным следствия, взрыв в вагоне метро. В его жилище уже проведен обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком".Александр Бастрыкин поручил установить все подробности теракта в метро и проверить всю информацию о личности подозреваемого Джалилова. Его контакты будут отработаны на предмет связей с запрещенным в России "Исламским государством".Интерфакс напоминает, что на данный момент только один погибший во время теракта остается неопознанным. В среду утром следователи приступят к передаче тел погибших родственникам для захоронения.