06.04 00:54 MIGnews.com

Житель Китая убил трех человек палочками для еды

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В китайской провинции Хэнань мужчина нанес смертельные ранения нескольким людям при помощи палочек для суши.Как пишет газета Shanghai Daily, трагедия произошла 24 февраля в частной клинике Dazhong Hospital в уезде Лонин. Душевнобольной местный житель по имени Ян Шитоу находился в палате с другими пациентами. Врачи привязали его ремнями к кровати и ушли.Шитоу сумел освободиться, схватил со стола палочки для еды и начал нападать на людей. Медики прибежали в палату и обезоружили больного, однако он успел ранить троих пациентов, которые позже скончались. По данному факту ведется расследование.