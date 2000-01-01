05.04 07:47 MIGnews.com

Солдаты напились и изнасиловали сослуживицу

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Военный трибунал Хайфы продлил на два дня арест двух военнослужащих ЦАХАЛа из элитного подразделения морских коммандос "Шайетет-13", которых подозревают в изнасиловании своей "сестры по оружию" – солдатки, служившей с ними на хайфской базе.Как сообщает Ynet, подозреваемые были арестованы в прошлую пятницу после того, как их жертва обратилась в отдел уголовных расследований израильской армии.По словам солдатки, изнасилование произошло во время их совместного "отдыха" с распитием алкоголя в военном автомобиле, в котором они и вынудили ее заняться с ней сексом. Обвиняемые подтверждают тот факт, что они вступили в интимную связь со своей сослуживицей, но утверждают, что действовали после того, как она дала свое согласие.